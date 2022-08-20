Італія

Захисник усе ще потрібен італійському клубу.

Італійський Мілан під час поточної трансферної кампанії відчуває потребу в придбанні центрального захисника, тому почав підшукувати собі якомога вдаліші варіанти для підсилення.

"Россонері" в цьому контексті звернули увагу на центрального захисника лондонського Тоттенгема Джафета Тангангу, який майже не отримує ігрової практики під керівництвом Антоніо Конте.

На початку липня італійський чемпіон розпочав перемовини з лондонським колективом щодо трансферу 23-річного виконавця, проте щодо їхнього результату нічого не було відомо майже до кінця трансферного вікна.

І тільки зараз, як повідомляє італійський журналіст Джанлука ді Марціо, Мілан знову повернувся до варіанту з придбанням англійця, проте цього разу ним також цікавиться й Рома.

"Россонері" хочуть взяти футболіста в оренду з правом викупу, однак Тоттенгем наразі влаштовує варіант із миттєвим продажем футболіста.

За минулий сезон Танганга відіграв 19 матчів.