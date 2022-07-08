Италия

Джафет Танганга може змінити АПЛ на Серію А.

Захисник лондонського Тоттенгема Джафет Танганга може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марцио.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного англійця зацікавлений Мілан, представники якого вже провели переговори із агентами футболіста.

Також зазначається, що сам Джафет не проти залишити розташування "шпор", щоб отримувати більше ігрової практики.

Минулого сезону Танганга провів 19 поєдинків, у яких отримав дві жовті картки та одну червону.