Італія

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Серії A.

У рамках третього туру італійської Серії A міланський Інтер на власному полі приймав Спецію.

"Нерадзуррі" відкрили рахунок у другій половині першого тайму зусиллями невтомної пари Лаутаро Мартінес – Ромелу Лукаку, завдяки чому тільки підкреслили свою тотальну перевагу в цьому відтинку гри.

Наступний гол від команди Сімоне Індзагі на цьому тлі також не змусив на себе довго чекати, а Хакан Чалханоглу на початку другого тайму чітко окреслив майбутню перемогу своєї команди, яку вже під завісу гри остаточно закріпив Хоакін Корреа. Спеція не завдала жодного удару в площину воріт Саміра Хандановича.

Огляд матчу:

Інтер — Спеція 3:0

Голи: Мартінес, 35, Чалханоглу, 52, Корреа, 82.

Інтер: Ханданович — Дімарко (Госенс, 68), де Врей, Шкрініар — Бастоні, Чалханоглу, Брозович (Асллані, 85), Барелла (Гал'ярдіні, 76), Думфріс — Мартінес (Корреа, 76), Лукаку (Джеко, 68).

Спеція: Драговські — Ніколау, Ківйор, Кальдара (Штрелец, 67) — Реца, Бастоні (Коваленко, 80), Бурабія, Агудело (Еллертссон, 90), Г'ясі (Хольм, 90) — Нзола, Сала (Хрістов, 67).

Джерело: MEGOGO.