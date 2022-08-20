Італія

Відбулися чергові матчі другого туру італійської Серії А.

Завершилися чергові поєдинки другого туру італійської Серії А, у яких фаворити вибороли по три очки.

У першій грі міланський Інтер впевнено обіграв Спецію з рахунком 3:0. Перемогу "нерадзуррі" принесли забиті м'ячі у виконанні Мартінеса, Чалханоглу та Корреа. Також відзначимо чергову результативну дію Лукаку – на його рахунку гольова передача у моменті з першим голом.

Також додамо, що українець Віктор Коваленко з'явився на полі на 80-й хвилині, але допомогти своїй команді він уже не зміг.

Інтер — Спеція 3:0

Голи: Мартінес, 35, Чалханоглу, 52, Корреа, 82.

Інтер: Ханданович — Дімарко (Госенс, 68), де Врей, Шкрініар — Бастоні, Чалханоглу, Брозович (Асллані, 85), Барелла (Гал'ярдіні, 76), Думфріс — Мартінес (Корреа, 76), Лукаку (Джеко, 68).

Спеція: Драговські — Ніколау, Ківйор, Кальдара (Штрелец, 67) — Реца, Бастоні (Коваленко, 80), Бурабія, Агудело (Еллертссон, 90), Г'ясі (Хольм, 90) — Нзола, Сала (Хрістов, 67).

У другому матчі Сассуоло на своєму полі переміг Лечче з рахунком 1:0. Єдиний та переможний гол був забитий на 40 хвилині, а його автором став Берарді, який напередодні продовжив контракт.

Сассуоло — Лечче 1:0

Гол: Берарді, 40.

Сассуоло: Консільї — Рожеріо, Феррарі, Ерліч, Тольян — Матеус Енріке (Торсведт, 64), Лопес, Фраттезі (Харруі, 80) — Кіріакопулос (Айхан, 90+5), Берарді, Пінамонті (Дефрель, 64).

Лечче: Фальконе — Галло, Баскіротто, Блен, Гендрей — Гонсалес (Аскільдсен, 80), Юлман, Бістровіч (Хельгасон, 71) — Ді Франческо, Стрефецца (Лістковскі, 90), Сессай (Коломбо, 80).

Попередження: Матеус Енріке, Берарді, Рожеріо, Фраттезі, Тольян — Гонсалес.