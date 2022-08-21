Італія

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Серії A.

Римський Лаціо в рамках другого туру італійської Серії A завітав у гості до Торіно.

Команди Івана Юрича та Мауріціо Саррі провели приблизно рівну гру, за невеликої переваги господарів поля за показником володіння м’ячем, однак на двох здійснили всього три постріли в площину воріт, що в підсумку не дозволило їм навіть відкрити рахунок.

Огляд матчу:

Торіно — Лаціо 0:0

Торіно: В. Мілінкович-Савич — Бонджорно, Джиджі, Родрігес — Сінго (Лазаро, 72), Лінетті (Лукич, 72), Річчі, Айна — Влашич — Санабрия (Пеллегрі, 74), Радонич (Сек, 82).

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Патрік, Романьйолі, Марушич — Катальді (Антоніо, 62), С. Мілінкович-Савич (Альберто, 82), Весіно (Башич, 62) — Андерсон (Педро, 71), Іммобіле, Дзаканьї (Кансільєрі, 83).

Попередження: Катальді, Антоніо, Лаццарі, С. Мілінкович-Савич, Іммобіле.

Джерело: MEGOGO.