Італія

Тур розпочався з двох безгольових поєдинків.

Другий тур Серії А розпочався з двох безгольових поєдинків. З цікавинок можна відзначити протистояння братів Мілінковичей-Савичей у матчі Торіно — Лаціо, а також дебютом екс-гравця Шахтаря Маркоса Антоніо у складі "орлів" в офіційному поєдинку.

Щодо гри в Удіне, то там не обійшлося без вилучення у складі Удінезе. Попри це "морські коники" з Салернітани не змогли здобути перемогу.

Торіно — Лаціо — 0:0

Торіно: В. Мілінкович-Савич — Бонджорно, Джиджі, Родрігес — Сінго (Лазаро, 72), Лінетті (Лукич, 72), Річчі, Айна — Влашич — Санабріч, Радоніч (Сек, 82)

Лаціо: Проведель — Ладзаррі, Патрік, Романьйолі, Марушич — Катальді (Антоніо, 62), С. Мілінкович-Савич (Альберто, 82), Весіно (Башич, 62) — Андерсон (Педро, 71), Іммобіле, Дзаканьї (Кансільєрі, 83)

Попередження: Катальді (49), Антоніо (73)

Удінезе — Салернітана — 0:0

Удінезе: Сільвестрі — Бекао, Бійол (Нуйтінк, 24), Масіна — Перес, Макенго (Ловрич, 46), Перейра, Удогі — Волас Сілва — Деулофеу (Арслан, 80), Сексесс (Бету, 68)

Салернітана: Селе — Д'ємбер, Фасіо, Бронн — Кандрева, Сімі, Радованович (Брадаріч, 46), Вільєна, Маццокі — Бонаццолі, Ботгейм (Діа, 46)

Попередження: Макенго (29), Волас Сілва (45+1) — Бонаццолі (35), Брадаріч (49), Бронн (66), Д'ємбер (74)

Вилучення: Перес (45+4)