Італія

Міланський клуб хоче залишити захисника в своєму складі.

Цьогорічна літня трансферна кампанія супроводжувалась чутками про можливий перехід центрального захисника міланського Інтера Мілана Шкрініара до французького Парі Сен-Жермен.

Однак "змії" завжди залишались упевнені в тому, що їхній гравець так і залишатиметься в складі команди й надалі, відмовляючись при цьому від дійсно коштовної пропозиції збоку гранда Ліги 1.

Зрештою, представник Серії A настільки впевнений у своєму бажанні пов’язати подальший розвиток клуба з 27-річним словаком, що вже підготував для нього оновлений контракт.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, ідеться про 6 млн євро на рік заробітної платні, що готовий запропонувати Інтер своєму гравцю згідно з угодою строком до 2027 року.

За минулий сезон Шкрініар награв 48 матчів, забивши чотири голи.