Італія

Відбулися чергові матчі другого туру італійського чемпіонату.

Завершились чергові матчі другого туру італійської Серії А.

У першій грі Наполі впевнено обіграв Монцу з рахунком 4:0. У складі "неаполітанців" оформленим дублем відзначився Хвіча Кварацхелія, а ще по одному голу забили Віктор Осімген та Кім Мін-Дже.

Для Наполі це друга перемога поспіль після успіху у матчі з Вероною, а для Монци це друга поразка – перша була від Торіно.

Наполі — Монца 4:0

Голи: Кварацхелія, 35, 62, Осімген, 45+2, Мін-Дже, 90+4.

Наполі: Мерет — Маріу Руї (Олівера, 70), Мін-Дже, Ррахмані, Ді Лоренцо — Зеліньскі, Замбо-Ангісса, Лоботка (Політано, 78) — Кварацхелія (Ельмас, 70), Лосано (Дзербін, 78), Осімген (Унас, 84).

Монца: Ді Грегоріо — Карбоні, А. Раноккья (Антов, 49), Марлон — Д'Алессандро (Моліна, 46), Сенсі, Барберіс, Ф. Раноккья (Валоті, 58), Бірінделлі (Колпані, 83) — Петанья (Гюстк'єр, 83), Капрарі.

Попередження: Маріу Руї, Ді Лоренцо — Капрарі.

У другій грі Фіорентіна в гостях не змогла у більшості дотиснути Емполі. Матч закінчився без забитих м'ячів. При цьому господарі грали у меншості з 67 хвилини після видалення Себастьяно Луперто.

У першому турі Емполі програв Спеції, а "фіалки" обіграли Кремонезе.

Емполі — Фіорентина 0:0

Емполі: Вікаріо — Парізі, Луперто, Ісмайлі, Стоянович — Бандінеллі (Хаас, 64), Марін, Хендерсон (Грассі, 86) — Байрамі (Сатріано, 67) — Дестро (Де Вінтер, 67), Ламмерс (Камбьягі, 64).

Фіорентина: Голліні — Терзіч (Бірагі, 85), Куарта, Міленкович, Кордеро — Малех (Дункан, 46), Мандрагора, Бонавентура — Сапонара (Соттіл, 46), Іконе (Гонсалес, 76), Йович (Артур, 87).

Попередження: Бандінеллі — Іконе, Малех, Соттіл.

Вилучення: Луперто, 67 (пряма червона).