Італія

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Серії A.

Протистояння в рамках третього туру італійської Серії A на власному полі проти новачка "елітного" дивізіону, Монци, для неаполітанського Наполі в підсумку виявилось дуже вдалим.

Черговий гол літнього придбання "Партенопеї" Хвічі Кварацхелії дозволив господарям відкрити рахунок на завершення першого тайму, а ще до перерви Віктор Осімген подвоїв їхню перевагу.

Монца нічого не могла протиставити тиску збоку опонентів за ходом гри, тож уже в другій половині гри Хвіча знову розписався у воротах суперників, а масну крапку в цій грі поставив ще один новачок команди Лучано Спалетті — Кім Мін-Дже.

Огляд матчу:

Наполі — Монца 4:0

Голи: Кварацхелія, 35, 62, Осімген, 45+2, Мін-Дже, 90+4.

Наполі: Мерет — Маріу Руї (Олівера, 70), Мін-Дже, Ррахмані, Ді Лоренцо — Зеліньскі, Замбо-Ангісса, Лоботка (Політано, 78) — Кварацхелія (Ельмас, 70), Лосано (Дзербін, 78), Осімген (Унас, 84).

Монца: Ді Грегоріо — Карбоні, А. Раноккья (Антов, 49), Марлон — Д'Алессандро (Моліна, 46), Сенсі, Барберіс, Ф. Раноккья (Валоті, 58), Бірінделлі (Колпані, 83) — Петанья (Гюстк'єр, 83), Капрарі.

Попередження: Маріу Руї, Ді Лоренцо — Капрарі.

Джерело: MEGOGO.