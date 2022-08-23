Італія

Огляд подій другого туру чемпіонату Італії.

Італійська Серія А набирає обертів!

Другий тур подарував уболівальникам перше протистояння, яке можна назвати "топовим". А ще — перші неочікувані результати. Новачки ж знову синхронно програли, а тіфозі побачили неприємно велику кількість нульових нічиїх. Ну а надважливе для нас, що знову на висоті українець. Чи не востаннє?...

Отже, поїхали. Andato, як-то кажуть італійці.

Нуль-нуль

Ми вже згадали вище, що 2-й тур приніс багато приводів для знущань затятим ненависникам Кальчо. От подивляться вони на результати і скажуть: "От вона, ваша Італія — знову одні нулі!"

Такі люди дуже рідко буде дивляться на статистику. А на аргумент, що дуже часто в останніх сезонах саме Серія А виявляється найрезультативнішою лігою з топ-5, вони просто промовчить. Переведуть розмову на іншу тему, бо тут явно вони не є спеціалістами.

Насправді, матчі Лаціо проти Торіно та Фіорентини проти Емполі вийшли доволі цікавими. І не тільки, бо в "орлів" та "фіалок" на полі з'явилися колишні гравці Шахтаря — Маркос Антоніо та Додо відповідно.

До слова, для першого вихід на заміну у Турині став дебютом в офіційним матчах за римський клуб. І, як-то кажуть, з корабля на бал — під жовту картку!

Гості в обох матчах були фаворитами та переважали суперників по грі, проте їм постійно не вдавалося трансформувати це у забиті м'ячі. Відзначимо, що у грі Торіно — Лаціо вкотре зустрілися між собою брати Мілінковичі-Савичі, проте більш іменитий серб, попри всі спроби, так і не зумів забити менш відомому.

А от у матчі в Емполі сталася непересічна подія — заміна... арбітра! Паоло Маццолені курйозним чином отримав пошкодження. Червону гравцю Емполі Луперто, власне, давав вже його колега — і тут питань ніяких, "фол останнньої надії".

В Удіне ж пройшла гра на зустрічних курсах, хоча саме Салернітана кілька разів могла відзначитися справжніми шедеврами. У першому тайму Бонаццолі красиво пробивав через себе, а у другому Кандрева запустив справжнісіньку "пушку" здалеку.

В обох випадках на місці був Сільвестрі. До речі, як і після ще одного удару Бонаццолі, тільки тепер головою. Кого у цій грі дійсно треба відмітити, так це голкіпера "фріульців".

До слова, з нулями на табло закінчився і ще один поєдинок цього туру, але про нього ми поговоримо трішечки пізніше.

Один-нуль

Десь голів не було, а десь їх було просто мало. Але ж яких!

Шедевр Доменіко Берарді став справжньою окрасою суботнього дня. 28-річний форвард Сассуоло дуже ефектно відзначив підписання нового контракту з "нероверді". До слова, забиває гравець збірної Італії вже у десятому сезоні Серії А поспіль — і завжди за один клуб. Ікона, воістину ікона!

Лечче знову поступається всього лиш мінімально. Поки важко зрозуміти, що являтиме собою ця команда на довгій дистанції.

А тепер — дуже впевнено! Спеції не завадили. І Вітя не завадив...

Поки значна частина українських прихильників футболу чекала на бокс (отакий каламбур, але що поробиш), міланський Інтер громив Спецію. Комбінація Шкрініар-Барелла-Лукаку-Мартінес стала справжньою "цукерочкою", але ж для міланців головне було не повторити гойдалки з матчу проти Лечче.

На щастя для "нерадзуррі", цього й не сталося. "Невдаха" (але не у питанні грошей) Хакан Чалханоглу та Анхель Корреа довели справу до розгрому.

Спеції однозначно треба ще працювати на тренерському ринку. Навіть перемога над Емполі була скоріше випадковістю. А щодо Віктора Коваленка, то він уже позбувся "перевтоми" і вийшов на поле на останні 10 хвилин. Нічим серйознім колишній хавбек Шахтаря не запам'ятався — хіба що переглянув прямо з поля, як Джеко видавав передачу на Корреа.

Квара...дона on fire!

У тіфозі Наполі потрошку народжується нова ікона — Хвіча Кварацхелія. На півдні Італії воліють не бачити недоліків у гру грузина — наприклад, постійні обрізки при спробах піти у дриблінг. А сенс, якщо справді важливі речі він може робити рідко, але мітко?

Перший гол 21-річного вінгера — шедевр шедеврів. І прийом м'яча, і філігранний удар — все як у Лоренцо Інсіньє.

Другий — це якраз наявність прекрасної техніки. Також відзначимо, що усі три голи у дебютних матчах Хвіча забив різними частинами тіла — головою, правою ногою та лівою ногою.

Поки Наполі — найрезультативніша команда чемпіонату. І це ще Распадорі з сином Сімеоне не дебютували. Як і Ндомбеле, хоча у того на полі трошки інша парафія. Як і у ще одного новачка — корейця Кім Мін-Дже, який на останніх хвилинах гри поставив мацну крапку у зустрічі.

І відзначимо другий гол Осімгена — як для себе у сезоні, так і у цьому матчі. З такою формою нігерійця Сімеоне-джуніору ще треба буде сильно постаратися, аби стати основним центрфорвардом.

Божий план

Розумом Гасперіні не зрозуміти. Або зрозуміти.

Тепер можна народити трошки конспірологічну теорію, що прес-конференція Джан П'єро та його спіч про "більше шести голів за сезон", які, начебто, має гарантувати новий гравець, але не Маліновський, була "батьківської" мотивацією. Навіть попри весь конфлікт...

У підсумку українець був на полі кращим у складі колективу з Бергамо. Ефективні передачі — це Руслан, загострення атаки — це Руслан. Врешті-решт, навіть гол — це Руслан. Цілком у його стилі, з-за меж штрафного майданчику. До речі, раніше Мілану наш співвітчизник не забивав.

Жест на прощання? Чи поворотний момент, який здатен зберегти Маліновського в Аталанті? Навряд друге, бо після матчу алленаторе заявив, що яким би хорошим українець не був, а йому потрібен форвард. А він, судячи з усього, не прийде без серйозного трансферу на вихід.

Власне, сам 18-й номер "Богині" охарактеризував ситуацію дуже філософським чином: "Божий план".

По Мілану ризикнемо зробити висновок, що відсутність якісного трансферного вікна ще не раз вдарить по амбіціях клубу. Вже у другому матчі поспіль "россонері" виходять грати виключно минулорічним складом (тільки замість травмованого Крунича тепер вийшов Тоналі, який якраз-то від травми відновився), тоді як конкуренти за літо стали сильнішими.

Мова, якщо що, зовсім не про Аталанту — там якраз важко зрозуміти, хто з якої ноги встає. Але і проти таких бергамасків підопічні Стефано Піолі дуже мало створювали. Удар Мессіаса у першому таймі — це очевидний провал оборони господарів, гол Бенассера — це його індивідуальна майстерність та прекрасна ліва нога. До слова, за секунду до того алжирець мав шанс відзначитися, як-то кажуть, ще більш дальнім пострілом.

Мілан не вів гру, хоча й мав. Де Кетеларе, вийшовши на заміну, на цей раз не вразив навіть філігранною технікою у центрі поля. А Орігі — не зробив своєї основної справи. Ви ж прекрасно розумієте, з якою метою його випускали...

Наче й не було

На цей раз "звання" найменш примітного матчу туру можна віддати поєдинку між Болоньєю та Вероною. Хоча чи погодяться з цим Удінезе та Салернітана?

Тим не менш, на Рената Даль'Ара відбулася доволі весела гра. Марко Арнаутович, який так і не пішов до МЮ, відзначився другим м'ячем поспіль. Те саме слід сказати про Тома Анрі, хоча без 14 (чи хоча б 12) номера на спині це прізвище виглядає не так символічно.

Головним невдахою матчу став Ріккардо Орсоліні. Спочатку безжальний VAR гол відмінив його красивезний гол від поперечки, який він вже встиг відсвяткувати. Потім — лічених міліметрів не вистачило Ріккардо до справжнього красеня. Ну а насамкінець — чистісінька червона за удар ногою по голові Хонгли. Так не можна, хлопче.

Понеділок — день тяжкий

У перший день тижня італійські тіфозі побачили всього 1 забитий м'яч, зате небайдужа частина кількох команд вимушена була добряче попсувати нерви.

Рома знову перемагає мінімально, хоча на цей раз — із гірким присмаком.

По-перше, за кілька днів до гри на тренуванні зламав ногу Джорджиньйо Вейналдум, який пропустить мінімум 3-4 місяці. По-друге, вже по ходу матчу з Кремонезе невдало приземлився на плече Ніколо Дзаньоло. Враховуючи травматичність цього футболіста, переживання за його здоров'я тут хоч відбавляй. Хоча й сам італієць вже запевненив, що пропустить орієнтовно 3 тижні.

До слова, Ніколо наприкінці першого тайму замінив Ель-Шаараві. Але Стефан — то футболіст явно нижчого рівня і можливостей, тому логіка підказує, що найближчими днями "джалороссі" таки оголосять про підписання Андреа Белотті і перебудується під гру у 2 форварди (Белотті й Абрахам), під якими діятиме Дібала. Навіть кілька матчів без Дзаньоло — це катастрофа, а особливо, коли наступна гра — проти Ювентуса. Тут Фрідкіним варто йти ва-банк без оглядки на Шомуродова.

"Вовки", не дивлячись на ідентичний рахунок, здобули набагато менш упевнену перемогу, ніж у грі проти Салернітани. Якби хлопці з Кремоне реалізовувати свої моменти — то сеу Жозе на прес-конференції знову би шукав виправдання невдалого результату. На цей раз — у вигляді травм.

У Роми з моментами теж було непогано, мова не йде про перевагу Кремонезе. Але дозволяти створювати аж стільки команді, яка в рази нижче класом — це не рівень.

Щодо єдиного м'яча Кріса Смоллінга після подачі кутового, то римляни красиво присвятили його Вейналдуму. Англієць одразу знайшов футболку нідерландця з 25 номером на спині та "Forza Gini" з переду та почав демонструвати його усім камерам.

Також Рома вийшла у футболках з словами підтримки Джорджиньйо на саму гру, а деякі гравці одягали інші з тим же змістом після матчу. Сильно і приємно.

Дуже тяжкий...

А тепер до Юве. Хоча це справді важко, бо де футболу було мало — так це у Генуї. Звісно, якби VAR не відмінив м'яч Рабьо по факту офсайду асистента (Влаховича), то все могло би закінчитися навіть впевненою перемогою "б'янконері".

Але це не змінило би головного — неможливості втямити, що і чого хоче досягти Аллегрі того вечора... А головне — за рахунок чого!

Невже Ді Марія з ходу почав відігравати у туринському гранді таку роль, що його втрата не дозволяє створити щось креативне у грі з однією з найслабших команд чемпіонату? Мабуть, саме це питання найбільше турбує прихильників Ювентуса. І матч наступного туру, в якому підопічні Аллегрі зійдуться з підопічними Моурінью — тест для обох тренерів і обох колективів.

А другий тур — це всього 13 м'ячів проти 34 у першому. Виключення, яке підтверджує загальне правило останніх років: Серія А — результативна ліга.

Найкращий гол туру:

Лаутаро Мартінес (Інтер)



Доменіко Берарді (Сассуоло)



Квіча Кварацхелія (Наполі)

Руслан Маліновський (Аталанта)

Ісмаель Беннасер (Мілан)

Збірна туру:

Наступний тур