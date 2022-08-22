Італія

Український півзахисник відзначився результативним ударом у ворота "россонері".

У матчі другого туру італійської Серії А Аталанта на своєму полі поділила очки з Міланом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У стартовому складі бергамасків вийшов український півзахисник Руслан Маліновський, якого ЗМІ відправляють до АПЛ. Він відіграв на полі 73 хвилини.

У цьому протистоянні Маліновський відзначився своїм першим голом у нинішньому сезоні і тепер на його рахунку гол та гольова передача у двох зустрічах.

За цей матч 29-річний українець отримав найкращу оцінку у складі Аталанти від авторитетного порталу WhoScored – 7,5. Найкращим у складі Мілана був Ісмаель Беннасер — 8,6.

Портал SofaScore поставив українцю оцінку у 7,9 балів, що також є найкращою оцінкою у складі господарів. У гостей найкращим був той самий Беннасер — 8,6 бала.

Раніше керманич Аталанти висловився про можливий відхід українського півзахисника до іншого клубу.