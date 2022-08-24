Італія

Гравець наразі проходить медобстеження у Турині.

Портал Football Italia повідомляє, що Ювентус планує підписати талановиту зірочку італійського футболу Томмазо Манчіні.

Гравець наразі перебуває на медогляду у туринському клубі, після чого планується підписання контракту. Віченца отримає за свого вихованця 2 млн євро + можливі бонуси.

Мілан також цікавився форвардом, але "бьянконері" виявилися спритнішими за конкурента.

Томмазо Манчіні приєднається до другої команди "старої синьойри".

Минулого сезону у складі Віченци він провів 9 поєдинків у Серії В. Окрім того, італієць пройшов майже усі щаблі молодіжніх збірних "скуадри адзурри".

Нагадаємо, що Ювентус нещодавно погодив трансфер Аркадіуша Міліка.