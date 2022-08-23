Ювентус продовжує розглядати різні варіанти посилення складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє сайт журналіста Джанлукі Ді Марціо, туринський клуб погодив перехід нападаючого Марселя Аркадіуша Міліка.

Минулого сезону польський футболіст провів 37 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився 20 голами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, що кандидатуру Аркадіуша Міліка також розглядає представник чемпіонату Німеччини – Боруссія Д.