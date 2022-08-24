Італія

"Орли" можуть посилитись гравцем Тоттенгема.

Серхіо Регілон може перейти у Лаціо — повідомляє портал Corriere dello Sport.

Іспанський захисник призупинив перемовини із Ноттінгем Форест та всерьйоз розглядає варіант із "орлами". Антоніо Конте не робить ставку на цього футболіста, тож переможець Ліги Європи-2020 може сміливо шукати новий виклик у кар'єрі.

"Б'янкочелесті" хочуть взяти Серхіо в оренду до кінця сезону із частиною зарплатні, котру він отримує у Північному Лондоні.

У Регілона залишилося три роки контракту із Тоттенгемом. У складі "шпор" він провів 67 ігор та забив два м'ячі.

Нагадаємо, що минулої суботи Лаціо зіграв у нульову нічию із Торіно.