"Орли" можуть посилитись гравцем Тоттенгема.
Серхіо Регілон
24 серпня 2022, 14:10
Серхіо Регілон може перейти у Лаціо — повідомляє портал Corriere dello Sport.
Іспанський захисник призупинив перемовини із Ноттінгем Форест та всерьйоз розглядає варіант із "орлами". Антоніо Конте не робить ставку на цього футболіста, тож переможець Ліги Європи-2020 може сміливо шукати новий виклик у кар'єрі.
"Б'янкочелесті" хочуть взяти Серхіо в оренду до кінця сезону із частиною зарплатні, котру він отримує у Північному Лондоні.
У Регілона залишилося три роки контракту із Тоттенгемом. У складі "шпор" він провів 67 ігор та забив два м'ячі.
Нагадаємо, що минулої суботи Лаціо зіграв у нульову нічию із Торіно.