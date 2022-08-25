Італія

Талановитий юнак може остаточно опинитись у Серії A.

Італійська Серії A мала відмінну нагоду познайомитись зі здібностями нідерландського нападника мюнхенської Баварії Джошуа Зіркзе, коли той виступав у складі Парми на правах оренди останні півроку сезону-2020/21.

За той час футболіст устиг награти небагато — усього чотири матчі (108 хвилин) в рамках чемпіонату, не забивши при цьому голів.

Однак індивідуальними якостями в кризовому колективі 21-річний футболіст тоді все ж таки запам’ятався, що в підсумку може стати однією з передумов для його повноцінного трансферу до складу представника італійської першості вже найближчим часом.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Болонья вийшла на Баварію з конкретною пропозицією в розмірі 10 млн євро щодо придбання гравця.

"Россоблу" таким чином удалось випередити бельгійський Андерлехт у перегонах за гравцем, у складі якого Джошуа виступав на правах оренди весь минулий рік.

Італійський колектив наразі готується до якнайшвидшої зустрічі з представниками Баварії для закриття угоди про трансфер.

Тим часом Зіркзе цього сезону не виходив на поле в складі мюнхенського колективу, а головний тренер Юліан Нагельсманн узагалі не вважає потрібними його послуги.