Італія

Італієць бачить півзахисника у команді наступного сезону.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував чутки про звільнення Марко Асенсіо з команди.

"Я не знаю нічого нового про Асенсіо, лише те, що він оцінює свою ситуацію. Другого вересня все буде прояснено, і якщо він залишиться, то буде важливим гравцем, і я буду радий, тому що минулого року він багато додав", — наводить слова Анчелотті Goal.

Зазначимо, що минулого сезону Асенсіо забив 12 голів і зробив дві результативні передачі у 42 матчах за Реал у всіх турнірах.

Нагадаємо, що "червоним дияволам" потрібно буде витримати конкуренцію за гравця, адже Рома спробує підписати Асенсіо на заміну Дзаньоло.