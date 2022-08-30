Анрі та Фабрегас возз'єдналися в одіозному клубі з італійської Серії Б.
Тьєрі Анрі, comofootball.com
30 серпня 2022, 17:59
Колишній нападник Арсеналу та збірної Франції Тьєрі Анрі став одним із власників італійського клубу Комо із Серії Б.
"З величезним задоволенням хочу оголосити, що приєднуюсь до Комо як співвласник. Я довго чекав, щоб потрапити до такого проекту, як Комо. Це амбітний клуб, але, крім того, є можливість допомагати місцевій спільноті", — наводить слова Анрі прес-служба клубу.
Зазначимо, що раніше гравцем та співвласником клубу став ще один колишній гравець Арсеналу – Сеск Фабрегас.
Наразі Комо після трьох стартових турів посідає 17 місце у турнірній таблиці італійської Серії Б, набравши два очки.