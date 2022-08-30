Італія

Анрі та Фабрегас возз'єдналися в одіозному клубі з італійської Серії Б.

Колишній нападник Арсеналу та збірної Франції Тьєрі Анрі став одним із власників італійського клубу Комо із Серії Б.

"З величезним задоволенням хочу оголосити, що приєднуюсь до Комо як співвласник. Я довго чекав, щоб потрапити до такого проекту, як Комо. Це амбітний клуб, але, крім того, є можливість допомагати місцевій спільноті", — наводить слова Анрі прес-служба клубу.

Зазначимо, що раніше гравцем та співвласником клубу став ще один колишній гравець Арсеналу – Сеск Фабрегас.

Наразі Комо після трьох стартових турів посідає 17 місце у турнірній таблиці італійської Серії Б, набравши два очки.