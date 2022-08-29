Італія

Нападник продовжить виступи у другому за статусом дивізіоні.

Середняк Серії В Комо оголосив про підписання вихованця Мілана Патріка Кутроне. Комо викупив футболіста у Вулвергемптона. Сума угоди невідома. Кутроне підписав трирічний контракт.

Нагадаємо, Вулвергемптон купив Кутроне влітку 2019 року, потім футболіст здавався в оренду до Фіорентини, Валенсії та Емполі.

За "россонері" він зіграв 63 матчі й забив 13 голів. На його рахунку 1 матч за збірну Італії.

Додамо, Комо в минулому сезоні фінішував на 13-й сходинці.

Раніше ми писали, що експівзахисник МЮ зацікавив Евертон та Тоттенгем.