Італія

Гравець не може закріпитись у Лондоні навіть на тлі нестачі кадрів у центрі захисту.

Позиція центрального захисника несподівано виявилась проблемною для лондонського Челсі на тлі поточної літньої трансферної кампанії, однак навіть у настільки обмежених умовах щодо кадрового потенціалу валлійський гравець лінії оборони "синіх" Етан Ампаду не може знайти собі місця в стартовому складі команди Томаса Тухеля.

Останні три сезоні для 21-річного виконавця незмінно проходили на тлі постійних оренд до інших клубів, якими за цей час стали німецький РБ Лейпциг, Шеффілд Юнайтед та італійська Венеція.

Оскільки особливої потреби в цьому футболісті "сині" не мають, то він не дуже-то й сподівається на отримання шансу в їхньому складі, тому наприкінці трансферної кампанії почав вести перемовини зі Спецією щодо чергової оренди.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, домовленість між сторонами була досягнута зразково блискавично, тож найближчим часом "спеціале" оголосять про підписання гравця на правах оренди.

За минулий сезон Ампаду відіграв 30 матчів, зробивши три гольові передачі.