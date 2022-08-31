Італія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

У рамках матчів четвертого туру чемпіонату Італії Інтер приймав на своєму полі Кремонезе і здобув перемогу з рахунком 3:1.

Команда Сімоне Індзагі забила двічі ще у першій половині гри, після чого Мартінес зняв усі питання у другому таймі, проте залишити ворота "сухими" команда не змогла.

Огляд матчу:

Інтер — Кремонезе 3:1

Голи: Корреа, 12, Барелла, 38, Мартінес, 76 — Окереке, 90

Інтер: Ханданович – Думфріс (Белланова, 79), де Врей, Шкріньяр, Дімарко (Д`Амброзіо, 72), Дарміан (Гозенс, 79) – Брозович (Аслані, 72), Чалханоглу, Барелла – Джеко, Корреа (Мартінес, 55).

Кремонезе: Раду – Б'янкетті, Лочошвілі (Васкес, 67), Айву (Кастаньєтті, 81), Куальята (Валері, 67), Гільйоні – Ескаланте, Пікель, Аскасібар (Дзанімакк'я, 46) – Дессерс (Ді Карміне).