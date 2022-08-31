Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.
Рома — Монца, фото getty images
31 серпня 2022, 10:57
Рома в рамках поєдинку четвертого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії приймала на своєму полі Монцу.
Команда Жозе Моуріньйо відправила у ворота супротивника три м'ячі — дубль на свій рахунок записав Дібала, ще гол забив Ібаньєс.
Огляд матчу:
Голи: Дібала, 18, 32, Ібаньєс, 61
Рома: Руй Патрісіу — Челік, Манчіні, Кумбула (Смолінг, 28), Рожер, Залевскі (Спінаццола, 66). — Матіч, Крістанте, Пеллегріні (Бове, 80) — Дібала (Ель-Шаараві, 65), Абрахам (Белотті, 80),
Монца: Ді Грегоріо — Бірінделлі, Марроне (Моліна, 46), Кальдірола, Марлон, Карлос Аугусто — Сенсі (Бондо, 84), Пессіна (Кольпані, 62), Мачин — Капрарі (Мота, 63), Петанья (Чурріа, 62) .