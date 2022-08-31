Італія

Захисник може перейти до складу міланського клуба.

Міланський Інтер в останні години трансферного вікна, на рівні з іншими клубами, буде намагатись завершити доукомплектування своєї кадрової обойми.

До поля зору "змій" потрапив лівий захисник німецького Штутгарта Борна Соса, якого цього літа бажали побачити в складі своєї основної команди каталонська Барселона, англійський Манчестер Сіті та лондонський Вест Гем.

Однак "шваби" змусили інтерес усіх цих клубів трохи охолонути, коли оголосили вартість свого 24-літнього хорватського виконавця.

Інтер наразі також не може повною мірою задовільнити вимоги Штутгарта, однак пропонує більш вірогідний для себе варіант трансферу з річною орендою вартістю 1,5 млн євро та опцією викупу за певних умов.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, німецька сторона вислухала пропозицію міланського клуба, і пообіцяла найближчим часом дати відповідь.

Соса за минулий сезон відіграв 30 матчів, забивши два голи та віддавши дев’ять гольових передач.