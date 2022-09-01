Захисник змінив клубну прописку.
Сержіньйо Дест, getty images
01 вересня 2022, 22:31
Мілан не залишав спроб підсилити лінію захисту у поточне літнє трансферне вікно навіть у заключні часи.
Як повідомляє офіційний сайт італійського клубу, новачком команди став правий захисник Барселоны Сержіньйо Дест.
Мілан підписав гравця на правах оренди з можливістю викупити.
Зазначимо, що за минулий сезон гравець збірної США відіграв 31 матч, зробивши чотири гольові передачі.
Нагадаємо, що на Деста також претендував Манчестер Юнайтед, проте в розпорядженні Тен Гага є Далот та Ван-Біссака.