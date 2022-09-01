Італія

Відбулися останні поєдинки четвертого туру італійської Серії А.

Сьогодні, 1 вересня, відбулися заключні поєдинки четвертого туру італійської Серії А.

У першій грі Аталанта на своєму полі обіграла Торіно з рахунком 3:1. У складі команди Джан П'єро Гасперіні оформленим хет-триком відзначився Тен Копмейнерс, а у гостей забив Нікола Влашич.

Також зазначимо, що український півзахисник Руслан Маліновський з'явився на полі 80 хвилині, замінивши Маріо Пашаліча.

Аталанта — Торіно 3:1

Голи: Копмейнерс, 45+3 (пен), 47, 84 — Влашич, 77.

Аталанта: Муссо — Толой (Руджері, 80), Демірал, Окопі — Соппі, Копмейнерс, де Роон, Дзаппакоста (Дзортеа, 46) — Едерсон (Лукман, 58), Пашаліч (Маліновський, 80) — Сапата (Хойлунн, 37).

Торіно: Мілінкович-Савіч — Родрігес, Бонджорно, Лазаро — Айна (Войвода, 46), Лінетті, Сек (Радоньіч, 75), Лукич — Джиджі, Влашич — Санабрія (Пеллегрі, 67).

Попередження: Дзаппакоста — Айна, Бонджорно, Влашич.

У другій грі Болонья мінімально обіграла Салернітану з рахунком 1:0. Єдиний і переможний гол був забитий на початку другого тайму, коли на 52 хвилині голом із пенальті відзначився Марко Арнаутович.

Болонья - Салернітана 1:1

Голи: Арнаутович, 52 (пен) — Діа, 88.

Болонья: Скорупскі — Лукумі, Медель, Сумаоро — Камбіассо (Лікоянніс,47), Домінгес (Зіркзее, 81), Схутен (Де Сільвестрі, 46), Віньято (Соріано, 46), Касіус — Сансоне (Орсоліні, 74), Арнаутович.

Салернітана: Сепе — Фасіо, Д'ємбер, Бронн (Валенсія, 76) — Брадарич (Кандрева, 54), Вільєна, Кулібалі, Маджоре, Маццоккі — Бонаццолі (Ботгейм, 63), Діа.

Попередження: Медель, Де Сільвестрі — Д'ємбер.