Італія

Анонс стартового матчу 5-го туру Серії А.

П'ятий тур Серії А стартує з матчу між Фіорентиною та Ювентусом. З нової серії протистояння, яке є особливо принциповим з далекого початку 90-х.

Тоді тіфозі "фіалок" не змогли пробачити своїй зірці Роберто Баджо переїзду до Турина. Надалі переїзди з Флоренції до чорно-білої частини Турину завжди породжували неприязнь, а "новим Баджо" судилося стати Душану Влаховичу. Сербська зірка Фіорентини за масштабом отриманої ненависті переплюнув усіх К'єз та Бернардескі.

Отже, давайте у цьому тексті разом з'ясуємо, що очікує на нас у першому матчі сезону, який стартує о 16:00. В Італії, виходить, спала спека...

ФІОРЕНТИНА — ЮВЕНТУС

СУБОТА, 3 ВЕРЕСНЯ, 16:00. СТАДІО АРТЕМІО ФРАНКІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАНПАОЛО КАЛЬВАРЕЗЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Обидві команди розпочали сезон не найкращим чином. З обмовкою про те, що для кожної з них "не найкращим чином" — своє.

"Фіалки" у першому турі ледь-ледь обіграли Кремонезе (допомогла помилка голкіпер кремонців Йонуца Раду), а далі стабільно втрачають очки. Невиразна і дуже квола гра з Емполі, важкий матч із Наполі (хоча ту гру якщо і заносити комусь у плюс, то хіба колективу з Флоренції), поразка від Удінезе.

Після першого туру команда Вінченцо Італьяно не зуміла відзначитися жодного разу у рамках чемпіонату. Були ще матчі Ліги Конференцій, проте прохід Твенте виявився надважким. Фіорентина, яка у минулому сезоні привчила всіх до веселощів, азарту та фантазії, у цьому видає 3 поспіль гри на 0:0.

І це те, що лякає прихильників команди — бо якщо Аталанті більш прагматичний підхід наразі дарує перемоги, то цього точно не скажеш про "фіалок". Навпаки, у Флоренції працює принцип хороший футбол — хороший результат.

Звісно, частина провини лежить на надскладному графіку на старті сезону. Але не треба забувати і про інші об'єктивні причини. Навряд Лоренцо Венуті в Удіне возився з м'ячем біля свого штрафного майданчика виключно через відчуття перевтоми. Перед тим із Наполі, до слова, він не грав.

Юве у свою чергу влаштував справжній фестиваль у першому турі. Постраждав Сассуоло, а на оркестрі грав Анхель Ді Марія. Потім аргентинець вилетів через травму і всі світлі ідеї швидко пропали. Тож повернення 34-річного латиноамериканця у нещодавньому матчі зі Спецією сприйнялося тіфозі туринців ледь не як свято.

Якщо серйозно, то "зебри" на старті чемпіонату дуже сильно страждають через кадрові негаразди. Про Ді Марію ми вже згадали, також не слід забувати про підзабуту травму К'єзи, про Поля Погба, який так і не грав по поверненні і, звісно ж, про Войцеха Щенсни. Бідний поляк тільки встиг відновитися від травми, як одразу ж знову вилетів з обойми.

Прогнозуємо впевнену перемогу Юве. Нам здається, що Анхель Ді Марія вийде на поле з перших хвилин і стане ключовим фактором матчу (або одним із них), тоді як інший аргентинець, довгоочікуваний новачок Леандро Паредес, підсилить команду по перерві.

Хоча якраз у "фіалок" є прямий приклад максимально швидкого "входження" у стартову одинадцятку — чех Антонін Барак.

І один несподіваний варіант — нам здається, що Макс Аллегрі довірить місце у старті 19-річному Фабіо Міретті. Поки хлопець виправдовує себе сповна.

А додаткова інтрига матчу — до якої межі у Флоренції дійде масштаб нетерпимості до Влаховича

Орієнтовний склад Фіорентини: Голліні - Додо, Міленкович, Ігор, Бірагі — Бонавентура, Амрабат, Барак — Іконе, Йович, Куаме

Орієнтовний склад Ювентуса: Перін — Де Шильо, Даніло, Бремер, Сандро — Локателлі, Міретті — Куадрадо, Ді Марія, Костич — Влахович

Цікаві факти:

- Востаннє Фіорентина поступалася Ювентусу у рідних стінах 1 грудня 2018 року. З того часу: 3 матчі — 2 нічиї та 1 перемога;

- У цьому сезоні Ювентус ще не перемагав, не забивав і не пропускав на виїзді. Єдиний матч із Сампдорією закінчився нулями на табло;

- У нинішньому сезоні "фіалки" ще не програвали на власному полі. У їхньому активі — перемога над Кремонезе та нічия з Наполі у Серії А, а також звитяга над Твенте у Лізі Конференцій.

ПРОГНОЗ 0:2





