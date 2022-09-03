Італія

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

У рамках четвертого туру італійської Серії A бергамаська Аталанта провела черговий не надто виразний поєдинок у своєму виконанні, проте зрештою здобула не тільки чергову домашню перемогу, а й очолила чемпіонські перегони.

Українець Руслан Маліновський залишився на лаві для запасних у цій грі, проте на полі проти "биків" запалював інший його колега по півзахисту — Теун Копмейнерс.

Першу половину зустрічі нідерландець закрив улучним пострілом із пенальті, після чого вже в другому таймі подвоїв перевагу Аталанти фірмовим дальнім пострілом, а на завершення гри йому дали виконати ще один одинадцятиметровий удар.

Десь за час між другим та третім результативними пострілами Копмейнерс свій м’яч провели й гравці Торіно, проте він уже геть нічого не вирішував у плані визначення переможця.

Огляд матчу:

Аталанта — Торіно 3:1

Голи: Копмейнерс, 45+3 (пен), 47, 84 — Влашич, 77.

Аталанта: Муссо — Толой (Руджері, 80), Демірал, Окопі — Соппі, Копмейнерс, де Роон, Дзаппакоста (Дзортеа, 46) — Едерсон (Лукман, 58), Пашаліч (Маліновський, 80) — Сапата (Гейлунн, 37).

Торіно: Мілінкович-Савич — Родрігес, Бонджорно, Лазаро — Айна (Войвода, 46), Лінетті, Сек (Радоньіч, 75), Лукич — Джиджі, Влашич — Санабрія (Пеллегрі, 67).

Попередження: Дзаппакоста — Айна, Бонджорно, Влашич.

Джерело: MEGOGO.