Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.
Аталанта — Торіно, Getty Images
03 вересня 2022, 07:20
У рамках четвертого туру італійської Серії A бергамаська Аталанта провела черговий не надто виразний поєдинок у своєму виконанні, проте зрештою здобула не тільки чергову домашню перемогу, а й очолила чемпіонські перегони.
Українець Руслан Маліновський залишився на лаві для запасних у цій грі, проте на полі проти "биків" запалював інший його колега по півзахисту — Теун Копмейнерс.
Першу половину зустрічі нідерландець закрив улучним пострілом із пенальті, після чого вже в другому таймі подвоїв перевагу Аталанти фірмовим дальнім пострілом, а на завершення гри йому дали виконати ще один одинадцятиметровий удар.
Десь за час між другим та третім результативними пострілами Копмейнерс свій м’яч провели й гравці Торіно, проте він уже геть нічого не вирішував у плані визначення переможця.
Огляд матчу:
Аталанта — Торіно 3:1
Голи: Копмейнерс, 45+3 (пен), 47, 84 — Влашич, 77.
Аталанта: Муссо — Толой (Руджері, 80), Демірал, Окопі — Соппі, Копмейнерс, де Роон, Дзаппакоста (Дзортеа, 46) — Едерсон (Лукман, 58), Пашаліч (Маліновський, 80) — Сапата (Гейлунн, 37).
Торіно: Мілінкович-Савич — Родрігес, Бонджорно, Лазаро — Айна (Войвода, 46), Лінетті, Сек (Радоньіч, 75), Лукич — Джиджі, Влашич — Санабрія (Пеллегрі, 67).
Попередження: Дзаппакоста — Айна, Бонджорно, Влашич.
Джерело: MEGOGO.