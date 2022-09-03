До вашої уваги огляд центрального матчу чемпіонату Італії.
МІЛАН — ІНТЕР, GETTY IMAGES
03 вересня 2022, 23:22
У рамках п'ятого туру Серії А відбулося міланське дербі – Мілан проти Інтера.
Дубль та результативна передача Рафаеля Леау дозволили "россонері" здолати принципового суперника (3:2).
Огляд матчу:
Мілан — Інтер 3:2
Голи: Леау, 28, 61, Жиру, 54 — Корреа, 21, Джеко, 67
Мілан: Меньян — Калабрія (К’єр, 84), Калулу, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі (Побега, 84) — Мессіас (Салемакерс, 73), Де Кетеларе (Діас, 63), Леау — Жиру (Орігі, 73).
Інтер: Ханданович — Шкрініар, де Врей (Д’Амброзіо, 84), Бастоні (Дімарко, 64) — Думфріс, Барелла (Мхітарян, 64), Брозович, Чалханоглу, Дарміан (Госенс, 84) — Мартінес, Корреа (Джеко, 64).
Попередження: Ернандес, Жиру, Де Кетеларе — Думфріс, Брозович.