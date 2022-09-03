Італія

Португальский нападник записав на свій рахунок одразу два голи та гольову передачу.

Міланські клуби впродовж усього минулого сезону подавали різноманітні сигнали до того, що хочуть найближчими роками виключно поміж собою вирішувати питання володаря чемпіонського титулу в Італії, однак уже в цьому сезоні кількість претендентів на це звання перевищує межі розуміння. Саме тому після чотирьох зіграних турів ми б могли одразу й не знайти "россонері" та "нероверді" в турнірній таблиці, і ще гіршим їхнє становище могло стати за підсумками Derby della Madonnina на стадіоні, який у цей вечір мав назву Сан Сіро, бо господарями була саме команда Стефано Пьолі.

Приймаюча сторона чинних чемпіонів не програвала в попередніх зустрічах, однак при цьому вже двічі втратила очки в протистояннях проти бергамаської Аталанти (1:1) та Сассуоло (0:0). Цікаво, що обидві ці гри для Мілана були гостьовими, тож у звітному протистоянні формально рідні стіни були спрямовані саме на підтримку шансів футболістів Пьолі на перемогу. "Змії" тим часом виявились єдиною командою зі зони єврокубків, яка програвала в стартових чотирьох зустрічах. Сталось це з ними на полі римського Лаціо (1:3), хоча в підсумку Інтер усе одно був на бал вище в турнірній таблиці, аніж сусіди за містом.

Дербі було достатньо гарячим уже від самого початку, тож Тео Ернандес та Дензел Думфірс не забули виказати один одному все те, що накопичилось усередині них ще під час дуелі зразка попереднього сезону. Що ж до ігрових подій на полі, то "россонері" намагались тримати гру у виваженому атакувальному ключі, тоді як суперника не надто багато вдавалось зробити на чужій половині. Однак зрештою саме за Інтером закріпив першу гольову нагоду Брозович, на яку майже одразу Леау почав відповідати пристрілкою з лівого флангу.

Зрештою, португальський вундеркінд не встиг встановити потрібний приціл до того, як хорватський опонент під час раптової контратаки через центр поля увірвався до чужого штрафного під передачу Корреа, і спокійно переграв Меньяна в ближньому бою. Відповідь від Мілана зусиллями того-таки Леау не змусила на себе довго чекати — португальця вивів на ударну позицію Тоналі передачею на лівий фланг чужих володінь за схожої помилки номінальних гостей.

Перший тайм після того команди завершували переважно за балачками, тож головному арбітру Даніеле Кіффі довелось ще кілька разів призупиняти хід подій у цій зустрічі. Однак після перерви був певний час, коли гравці віддавали перевагу спортивній боротьбі і створенню гольових моментів. На швидкий м’яч від Жиру, для якого Леау асистував прострілом зі свого боку поля, Інтер не встиг навіть підняти голову, як отримав третій пропущений від того ж португальця, який просто знущався над захистом суперників цими хвилинами.

Такий розвиток подій змусив Індзагі одразу робити заміни, тож на полі з’явився Джеко, якому ж одразу віддав простріл на ближній кут воротарського з лівого флангу Дарміан, а боснієць влучив у ближній кут у дотик. "Нерадзуррі" на цьому не мали права зупинятись, тож вони й не залишали межі чужої половини поля, однак надавали перевагу дальнім ударам, що трохи спрощувало завдання Меньяну. Голкіпер господарів у підсумку витягнув усе, що тільки міг, а його команда кілька разів пробачила опонентів під час контратак, проте на її перемогу це не вплинуло.

У наступному турі Мілан зіграє в гостях проти генуезької Сампдорії, а до цього відправиться в гості до австрійського Зальцбурга в рамках Ліги чемпіонів, а Інтер спочатку прийме мюнхенську Баварію на цій же арені, а потім до нього в гості навідається Торіно.— Інтер 3:2Леау, 28, 61, Жиру, 54 — Корреа, 21, Джеко, 67Меньян — Калабрія (К’єр, 84), Калулу, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі (Побега, 84) — Мессіас (Салемакерс, 73), Де Кетеларе (Діас, 63), Леау — Жиру (Орігі, 73).Ханданович — Шкрініар, де Врей (Д’Амброзіо, 84), Бастоні (Дімарко, 64) — Думфріс, Барелла (Мхітарян, 64), Брозович, Чалханоглу, Дарміан (Госенс, 84) — Мартінес, Корреа (Джеко, 64).Попередження: Ернандес, Жиру, Де Кетеларе — Думфріс, Брозович.