Італія

Керманич Наполі прокоментував перемогу над Лаціо.

Неаполітанський Наполі в одному з головних протистоянь п’ятого туру італійської Серії A зумів здолати римський Лаціо в гостьовому поєдинку (2:1).

Лаціо — Наполі 1:2 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "південців" Лучано Спаллетті після завершення звітної гри прокоментував звитягу власної команди.

"Наша команда виглядала дуже згуртована та постійно чинила тиск на суперників. Моменти, які ми створювали, були достатньо якісними. Звісно, що були й певні помилки, бо ми кілька разів утрачали м’яч у ситуаціях, які неприпустимі для гри подібного рівня. Це було вочевидь не те, до чого ми всі прагнемо.

Кім та Хвіча — два виняткових гравця. І й досі пам’ятаю, як утворювався зв’язок між Кімом та рештою команди, коли він співав на привітальній вечері. Хвіча більш інтроверт. Ми познайомились із ним трохи ближче, коли я запросив його попити чаю ще до оголошення трансферу. Дуже сором’язливий хлопець. У нього навіть манера ходити така, як у хлопчика, якому завжди щось болить. Проте з м’ячем на полі він може робити все, що завгодно.

Посеред наступного тижня на нашу команду очікує дуже важкий матч проти Ліверпуля в Лізі чемпіонів УЄФА. Однак, разом із тим, це буде дуже великий досвід. Сподіваюсь, що хлопці правильно впораються з хвилюванням перед цією грою. На мою думку, вони можуть змагатись проти будь-якого суперника.

Щодо ситуації з голкіперами, то Мерет — наш №1. Він та Сирігу — другий та третій воротарі збірної Італії відповідно. Але Алексу ще потрібно відкинути вбік його сором’язливість. Він настільки чутливий до всього, що будь-які серйозні розмови створюють для нього дискомфорт. Добре, що трансферне вікно наразі зачинилось, тож його не будуть відволікати балачки", — заявив італійський фахівець.

Домашній матч проти Ліверпуля Наполі зіграє 7 вересня, о 22:00.