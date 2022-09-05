Італія

Бергамаски вийшли на перше місце чемпіонату Італії.

В одному із завершальних матчів п'ятого туру Серії А Аталанта на виїзді зустрічалася з аутсайдером ліги – Монцою, яка до цього програла чотири матчі із загальним рахунком 2:11.

Руслан Малиновський вийшов у старті та був замінений на 71-й хвилині – до того, як його Аталанта закрила всі питання про переможця зустрічі.

На 57-й хвилині відзначився новачок бергамасків Расмус Гейлунд. А добив суперника автогол Марлона, права на якого належать донецькому Шахтарю.

Аталанта перемогла 2:0 і піднялася на вершину турнірної таблиці. У Монци п'ять поразок із п'яти та місце на самому дні чемпіонату.

У наступному турі Аталанта вдома прийматиме Кремонезе, а Монца вирушить у гості до Лечче.

Монца — Аталанта 0:2

Голи: Гейлунд, 57, автогол Марлон, 65.

Монца: Ді Грегоріо, Бірінделлі (Моліна, 76), Кальдірола (Іццо, 86), Марі, Марлон, Карлос Аугусто, Сенсі (Кольпані, 76), Пессіна, Ровелла, Капрарі (Петанья, 69), Мота (Гюткьяєр, 87).

Аталанта: Муссо, Хатебур, Толої, Демирал, Дзаппакоста (Соппі, 46), де Рон, Маліновский (Скальвіні, 71), Копмейнерс, Лукман (Бога, 88), Едерсон (Меле, 76), Гейлунд (Пашалич, 71).