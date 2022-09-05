Функціонер неаполітанської команди заперечує інтерес до 37-річного португальця.
Кріштіану Роналду, Getty Images
05 вересня 2022, 23:35
Директор Наполі Джунтолі спростував інформацію, що цього літа клуб міг серйозно підписати Кріштіану Роналду.
"Мені шкода це говорити, але ми ніколи не вели реальних переговорів з Манчестер Юнайтед про підписання контракту з Кріштіану Роналду цього літа", — приводить слова Джунтолі журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що чутки пов'язували Роналду з відходом із Манчестер Юнайтед. Його агент Жорже Мендеш намагався працевлаштувати свого клієнта у Челсі, Баварію, Атлетіко та низку інших клубів.
Цього сезону Роналду за МЮ провів шість матчів (207 хвилин): на його рахунку немає результативних дій.