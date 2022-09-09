Італія

Представляємо до вашої уваги прев'ю шостого туру чемпіонату Італії-2022/23.

Через трагічну смерть англійської королеви Єлізавети II цими вихідними не відбудуться матчі АПЛ, тому навіть найзапекліші шанувальники цього турніру будуть приділяти більше свого часу та уваги інших чемпіонатам. Зокрема, італійській Серії А.

Шостий тур чемпіонату Італії покликаний дати відповідь одразу на кілька питань: чи вийдуть обидва українців знову у стартових складах своїх команд, чи зуміє Наполі продовжити свою прекрасну ходу, чи втримає лідерство Аталанта, чи подолають негаразди Рома та Інтер і багато чого іншого.

Власне, про це все ми з вами сьогодні й поговоримо!

Пряма трансляція всіх матчів Серії А відбудеться на MEGOGO!

ІНТЕР — ТОРІНО

СУБОТА, 10 ВЕРЕСНЯ, 19:00. СТАДІО САН-СІРО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖОВАННІ АЙРОЛЬДІ

Інтер у матчі з Торіно просто зобов'язаний перемагати. Причому робити це впевнено.

"Нерадзуррі" у нинішньому сезоні стабільно перемагають команди нижче за себе класом, проте програють колективами плюс-мінус свого калібру чи вище. Інтер майже без шансів поступився Лаціо, абсолютно по справі програв міланське дербі, а про поєдинок Ліги чемпіонів із Баварією — годі й говорити. Той матч став натяком на черговий вирок команді Індзагі у найпрестижнішому турнірі Європи. Якщо команда посипеться — Сімоне ризикує втратити місце ще по ходу сезону.

Торіно — одна з найсимпатичніших команд цього сезону. Іван Юрич, як старанний і успішний учень Джан П'єро Гасперіні, будує прекрасний футбол і намагається не відступати від своїх принципів навіть у матчах із грандами. "Бики" добре виглядали на фоні Лаціо і навіть зуміли здобути нічию. Щодо гри проти Аталанти, то хорватський спеціаліст не зумів нічого протиставити своєму вчителю.

А ще у команди зі столиці П'ємонту вимальовується новий лідер — інший хорват Нікола Влашич. Нехай за позицією він і не є прямо заміною Андреа Белотті, проте з кожною грою демонструє свою здатність замінити італійця за статусом.

У суботу Інтер точно не вийде на легку прогулянку, проте ризикнемо "поставити" на мінімальну перемогу команди Індзагі.

Орієнтовні склади:

Інтер: Ханданович — Де Врей, Шкрініар, Ачербі — Дарміан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Корреа, Джеко

Торіно: В. Мілінкович-Савич — Джіджі, Буонджорно, Родрігес — Лазаро, Лукич, Лінетті, Войвода — Влашич — Радоньїч, Санабрія

ПРОГНОЗ 1:0

САМПДОРІЯ — МІЛАН

СУБОТА, 10 ВЕРЕСНЯ, 21:45. СТАДІО ЛУЇДЖІ ФЕРРАРІС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МІКАЕЛЬ ФАББРІ

Цікавинка матчу — вміння Сампдорії у цьому сезоні набирати очки тільки у матчах проти грандів. Команда Джампаоло може програти по 0:4 Салернітані, але при цьому грає внічию з Ювентусом (абсолютно по справі) і Лаціо (нехай і випадково). Обидва рази це траплялося у рідних стінах, де "Дорія" гратиме і у суботу.

Мілан після шикарної перемоги над Інтером не зумів переграти Зальцбург у Лізі чемпіонів. По першій грі важко робити висновки, як команда Піолі буде ставитися до Ліги чемпіонів у цьому сезоні. Одне очко з "редбуллівцями" на їхньому полі не є величезною катастрофою.

Зробимо на цей матч ризикований прогноз: Сампдорія знову не програє гранду на рідному стадіоні. Нехай навіть логіка підказує інше.

Орієнтовні склади:

Сампдорія: Аудеро — Берешинські, Феррарі, Коллі, Ауджелло — Вієйра, Рінкон, Джурічич — Сабірі — Габбьядіні, Капуто

Мілан: Меньян — Калабрія, Кьєр, Томорі, Тео Ернандес — Тоналі, Беннасер — Мессіас, Де Кетеларе, Леау — Жиру

ПРОГНОЗ 1:1

ЛАЦІО — ВЕРОНА

НЕДІЛЯ, 11 ВЕРЕСНЯ, 19:00. СТАДІО ОЛІМПІКО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАССІМІЛІАНО ІРРАТІ

Лаціо у неділю зіграє проти команди, яка є для нього "поставщиком" футболістів. У розпорядженні "орлів" з колишніх "еллінів" зараз є захисник Ніколо Казале і вінгери Маттія Дзакканьї та Маттео Кансільєрі.

Також лише якимсь дивом влітку Мауріціо Саррі не отримав ще й хавбека Івана Ілича. Власне, великою трагедією це не стало — центр поля "б'янкочелесті" зуміли підсилити Матіасом Весіно, який на тижні зробив дубль і віддав гольову передачу у матчі проти Феєнорду. Ще римляни підписали колишнього гравця Шахтаря Маркоса Антоніо, котрий поки не зумів стати гравцем основи.

Після катастрофи у матчі першого туру проти Наполі (2:5, коли могло залітати і 10) Габріеле Чоффі зумів налагодити гри в обороні. "Елліни" пропускають кожного матчу, проте лише по одному. Минулого тижня Верона навіть здобула першу звитягу у сезоні, обігравши у рідних стінах Сампдорію.

Скоріш за все, Лаціо продовжить "реабілітацію" за поразку від Наполі і здобуде у неділю 3 очки. А додаткова цікавість гри полягає у дружніх стосунках фанатів двох клубів, які тривають вже понад 40 років. Свого часу тіфозі Лаціо та Верони об'єдналися навколо правих політичних поглядів і з того часу не припиняють тісні контакти.

Орієнтовні склади:

Лаціо: Проведель — Ладзаррі, Патрік, Романьйолі, Марушич — Катальді, Весіно, Мілінкович-Савич — Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї

Верона: Монтіпо — Гюнтер, Гін, Коппола — Террачано, Велозу, Ілич, Дойг — Лазович — Лазанья, Анрі

ПРОГНОЗ 1:0

ЕМПОЛІ — РОМА

ПОНЕДІЛОК, 12 ВЕРЕСНЯ, 21:45. СТАДІО КАРЛО КАСТЕЛЛАНІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛІВІО МАРІНЕЛЛІ

А от кому "реабілітація" точно потрібна, так це Ромі. Мало того, що "джалороссі" розгромно програли Удінезе (0:4), так ще й на тижні поступилися Лудогорцю (1:2) у Лізі Європі.

Навряд друге завадить римлянам вийти з групи (згадайте Лігу Конференцій, Буде-Глімт і 1:6), але подвійний удар після такого ударного трансферного вікна виглядає дуже болячим. І слід обов'язково зазначити, що проти болгарського колективу підопічні Моурінью грали на 80% основою.

Власне, це і є головною інтригою поєдинку: чи зможуть "вовки" перервати чорну серію. Суперник для цього підходить якнайкраще: Емполі у новому чемпіонаті досі жодного разу не перемагав. І чомусь всередині нас сидить думка, що п'ята поспіль нічия не засмутить команду Паоло Дзанетті.

Втім, наш прогноз — звитяга Роми, яка тепер не може розраховувати через травму не тільки на Дзаньоло (який глибоко в теорії вже зможе взяти участь у матчі, хоча шанси на це малі), а й на Абрагама. Будь-що інше буде неможливо навіть зрозуміти.

Емполі: Вікаріо — Стоянович, Ісмаїлі, Луперто, Парізі — Хендерсон, Грассі, Хаас — П'яца — Сатріано, Ламмерс

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Ібаньєз — Челік, Матич, Крістанте, Спінаццола — Пеллегріні, Дібала — Белотті

ПРОГНОЗ 0:2

НАПОЛІ — СПЕЦІЯ

СУБОТА, 10 ВЕРЕСНЯ, 16:00. СТАДІО ДІЄГО АРМАНДО МАРАДОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЬБЕРТО САНТОРО

Віктору Коваленку у суботу доведеться зіграти на Стадіо Дієго Армандо Марадона. Господар цього стадіону Наполі після кількох невдач знову пішов у всі тяжкі — мегавпевнена перемога над Лаціо та розгром Ліверпуля.

Так, можна скільки завгодно говорити, що за останні менш ніж 3 роки "партенопеї" обігрують команду Клоппа вже вчетверте, але це аж ніяк не вплинуло на подальший шлях команд. Проте так переграти одну з найкращих команд світу (нехай навіть вона переживає не найкращі часи) — дорогого варто.

Спеція цього сезону не здатна чинити спротив топ-клубам — спочатку поразка в одні ворота від Інтера, а потім від Ювентуса. Тим паче, тепер на них очікує знову матч на виїзді. Тож розгромна перемога команди Лучано Спаллетті нікого не має здивувати.

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Мін-Дже, Олівейра — Ангісса, Лоботка, Зелінські — Політано, Сімеоне, Кварацхелія

Спеція: Драговскі — Христов, Ківьор, Ніколау — Хольм, Коваленко, Бурабія, Бастоні, Реца — Нзола, Г'ясі

ПРОГНОЗ 3:0

АТАЛАНТА — КРЕМОНЕЗЕ

НЕДІЛЯ, 11 ВЕРЕСНЯ, 13:30. СТАДІО АТЛЕТІ АДЗУРРІ Д'ІТАЛІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО

Лідер чемпіонату проти новачка. Начебто все ясно.

Перед початком сезону ніхто й не міг очікувати таких успіхів від "нерадзуррі". Хоча й варто робити знижку на календар, де з серйозних суперників був тільки Мілан. З ним, до речі, команда Гасперіні очки якраз-то й втратила. Також не забуваємо про фактор підготовки до сезону — очевидно, вона відрізнялася від підготовки умовних Інтера, Наполі чи Мілана, адже "Богиня" цього сезону не грає у єврокубках.

Кремонезе в останніх матчах почав демонструвати якісний футбол. Торіно дотиснути не вийшло, а з Сассуоло "тигри" таки здобули перше очко у сезоні.

До слова, у неділю у Бергамо ми з вами побачимо одне з багатьох ломбардійських дербі. Бергамо та Кремону розділяють тошки більше ста кілометрів. І дещо всередині підказує, що команда Руслана Маліновського прийме гостей впевненою перемогою і закріпить лідерство у Серії А.

Орієнтовні склади:

Аталанта: Муссо — Толої, Демірал, Околі — Гатебур, Копмейнерс, Де Роон, Мехле — Маліновський, Пашаліч — Гойлунд

Кремонезе: Раду — Емануель, Кірікеш, Лочошвілі — Гільйоне, Пікель, Ескаланте, Валері — Дзанімаккья — Дессерс, Окереке

ПРОГНОЗ 3:1

ЛЕЧЧЕ — МОНЦА

НЕДІЛЯ, 11 ВЕРЕСНЯ, 16:00. СТАДІО ДЕЛЬ МАРЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЛУКА ПАЙРЕТТО

Протистояння двох новачків, які на початку сезону справили кардинально різне враження. Якщо у грі Лечче видно чимало проблисків ще з гри першого туру проти Інтера, то Монца попри весь пафос свого екстравагантного власника плете задніх. Трансферне вікно з Марі, Пессіною, Сенсі і Петаньєю поки ніяк не відображається на грі.

Щось підказує, що гра на півдні Італії стане останньою для Джованні Строппи на посаді алленаторе "б'янкороссі". Монца знову програє і тут уже не будуть діяти ніякі відмазки про складний календар та необхідний час на побудову гри.

ПРОГНОЗ 2:1

БОЛОНЬЯ — ФІОРЕНТИНА

НЕДІЛЯ, 11 ВЕРЕСНЯ, 16:00. СТАДІО РЕНАТО ДАЛЬ'АРА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ОРСАТО

Це міг бути матч Сініші Міхайловича проти однієї з багатьох колишніх команд, проте на тижні серб втратив роботу алленаторе Болоньї. Якщо брати до уваги початок цього сезону, то може й не логічно: "россоблу" програли Лаціо та Мілану (причому з римлянами показали непоганий бійцівський футбол), а у поєдинках з командами свого рівня їм просто не щастило.

У минулих матеріалах ми вже писали, на Болонью впали всі футбольні нещастя — незараховані м'ячі, моменти, автоголи й таке інше. І попри все не слід забувати про токсичність Міхайловича, яка, скоріш за все, в якийсь момент стала керівництву клуба поперед горла.

До цього матчі Болонья підходить у стані перебудови, адже команда навіть не обзавелася новим тренером. Всі розуміють, що ним стане Тьягу Мотта, проте офіційного оголошення ще ніхто не чув. І тому Фіорентина має прекрасний шанс нарешті перервати свою безвиграшну серію, яка триває в усіх турнірах вже 6 матчів, а у Серії А — 4. Тим паче, матч проти Юве за тотальної переваги "фіалок" став дуже обнадійливим для прихильників команди Вінченцо Італьяно.

А Сініші Міхайловичу залишається побажати вдруге перемогти страшну хворобу під назвою лейкемія. Це набагато важливіше за всі футболи.

ПРОГНОЗ 1:3

САССУОЛО — УДІНЕЗЕ

НЕДІЛЯ, 11 ВЕРЕСНЯ. 19:00. МАПЕЇ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАКОМО КАМПЛОНЕ

Прекрасний іспит для Удінезе: треба довести, що 4:0 над Ромою не були випадковістю. Тим паче й суперник доволі цікавий та завжди інтригуючий — Сассуоло. Якби перед сезоном сказали, що одна з цих команд після п'яти турів буде знаходитися у зоні Ліги чемпіонів, то більшість би подумала якраз про команду Алессіо Діонізі.

Наш прогноз — бойова та цікава нічия з великою кількістю м'ячів. Цей матч не є найгучнішим за вивіскою, проте цілком може подарувати вболівальникам справжню виставу.

ПРОГНОЗ 2:2

ЮВЕНТУС — САЛЕРНІТАНА

НЕДІЛЯ, 12 ВЕРЕСНЯ, 21:45. АЛЬЯНЦ СТЕДІУМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАТТЕО МАРКЕНАРО

Від Ювентуса знову чекають впевненої перемоги і не розглядають жодного іншого варіанту. Після жахливої нічиєї з Фіорентиною та поразки від ПСЖ у Лізі чемпіонів команда Аллегрі це вкрай необхідно.

Сеньйор Массіміліано дійсно страждає від кадрових негараздів, але це аж ніяк не є виправданням тому, що він боїться грати. У цьому сезоні Аллегрі будує репутацію тренера-боягуза, хоча раніше славився як тренер-чемпіон. Когось нагадує, чи не так? Не будемо тикати пальцями...

А ще проти колективу з Салерно, який за виключенням погрому Сампдорії цього сезону не хапає зірок з неба, хотілося би знову побачити феєрію від Анхеля Ді Марії. З моменту матчу першого туру проти Удінезе пройшло вже достатньо часу, аби тіфозі "б'янконері" за неї почали скучити. Але проти свого колишнього клубу у Лізі чемпіонів аргентинець знову не грав через травму...

Орієнтовні склади:

Ювентус: Перін — Даніло, Бремер, Бонуччі, Сандро — Куадрадо, Паредес, Міретті, Костич — Маккенні — Влахович

Салернітана: Сеппе — Бронн, Дьомбер, Фасіо — Кандрева, Кулібалі, Маджоре, Вільєна, Маццоккі — Дійа, Бонаццолі

ПРОГНОЗ 2:0



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