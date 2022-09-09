Футболіст залишиться в Італії.
Сандро Тоналі, Getty Images
09 вересня 2022, 14:57
Півзахисник Мілана Сандро Тоналі продовжить контракт з клубом незабаром. Про це повідомив Нікола Скіра.
За інформацією інсайдера, нова угода з футболістом буде діяти до літа 2027 року. Зарплата футболіста складатиме 2,8 млн євро за сезон.
Діючий контракт Тоналі із Міланом розрахований до літа 2026 року. Ін перейшов у клуб у 2021 році з Брешії.
У минулому сезоні 22-річний футболіст награв 36 поєдинків у Серії А. Цього сезону зіграв вже чотири матчі.