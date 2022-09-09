Італія

Футболіст залишиться в Італії.

Півзахисник Мілана Сандро Тоналі продовжить контракт з клубом незабаром. Про це повідомив Нікола Скіра.

За інформацією інсайдера, нова угода з футболістом буде діяти до літа 2027 року. Зарплата футболіста складатиме 2,8 млн євро за сезон.

Діючий контракт Тоналі із Міланом розрахований до літа 2026 року. Ін перейшов у клуб у 2021 році з Брешії.

У минулому сезоні 22-річний футболіст награв 36 поєдинків у Серії А. Цього сезону зіграв вже чотири матчі.