Італія

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Міланський Інтер у рамках шостого туру італійської Серії A на власному полі видав черговий матч-агонію, зумівши уразити ворота Торіно лише на останніх хвилинах основного часу.

Колектив Сімоне Індзагі не переважав суперників за контролем м’яча, проте при цьому значно більше пробивав убік чужих воріт, тоді як суперники мали кращу точність у виконанні пострілів із власного боку.

Однак у підсумку долю матчу було вирішено за допомоги влучного удару Мацело Брозовича на 89 хвилині.

Огляд матчу:

Інтер — Торіно 1:0

Гол: Брозович, 89

Інтер: Ханданович — Де Врей, Шкіньяр, Дімарко (Белланова, 77), Дамфріс (Бастоні, 68), Дарміан (Госенс, 85) — Барелла, Брозович, Чалханоглу (Мхітарян, 77) — Мартінес, Джеко (Корреа, 68).

Торіно: Мілінковіч-Савіч — Родрігес (Зіма, 76), Войвода, Буонджорно, Джіджі, Лазаро (Сінго, 90) — Лінетті (Ільхан, 69), Лукич, Влашич, Сек (Радоніч, 69) — Санабрія (Пеллегрі, 90).

Попередження: Санабрія, Брозович, Лукич.