Італія

Українець відіграв 56 хвилин.

Авторитетний портал Whoscored виставив оцінки гравцям Аталанти та Кремонезе за матч Серії А, який відбувся сьогодні й закінчився мировою — 1:1.

Українець Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі та був замінений на 56-ій хвилині на Едерсона. Аналітики оцінили гру нашого земляка 6.7 балами. Це середня оцінка у складі бергамасків. Найбільший бал у Деміраля (7.7), найменший у складі команди Гасперіні у Пашаліча (5.9).

Нагадаємо, що Аталанта втратила можливість вийти на чисте перше місце.