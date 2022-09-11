У третьому турі Першої ліги відбулося 2 матчі групи А: Карпати Львів – Буковина, Прикарпаття – Нива Т.

Карпати здобули впевнену перемогу над Буковиною та разом із Поліссям очолюють групу А.

Карпати – Буковина 4:0
Голи: Тарануха, 4, Чачуа, 28, Махнєв, 59, Гакман, 90+4, автогол.

Прикарпаття вперше у сезоні взяло три очки. Жертвою іванофранківців стала тернопільська Нива.

Прикарпаття – Нива Тернопіль – 1:0
Гол: 1:0 — 54 Сондей.