Завершились недільні матчі третього туру Першої ліги.
Карпати Львів, фото сайт Карпат Львів
11 вересня 2022, 19:25
У третьому турі Першої ліги відбулося 2 матчі групи А: Карпати Львів – Буковина, Прикарпаття – Нива Т.
Карпати здобули впевнену перемогу над Буковиною та разом із Поліссям очолюють групу А.
Карпати – Буковина 4:0
Голи: Тарануха, 4, Чачуа, 28, Махнєв, 59, Гакман, 90+4, автогол.
Прикарпаття вперше у сезоні взяло три очки. Жертвою іванофранківців стала тернопільська Нива.
Прикарпаття – Нива Тернопіль – 1:0
Гол: 1:0 — 54 Сондей.