Завершився матч чемпіонату Італії.
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
11 вересня 2022, 20:58
У рамках шостого туру італійської Серії А Лаціо на своєму полі приймав Верону.
Колектив Мауріціо Саррі зумів розібратися з гостями, відправивши до їхніх воріт два голи.
Лаціо - Верона 2:0
Голи: Іммобіле, 68, Луїс Альберто, 90.
Лаціо: Проведель, Габаррон, Казале, Марушич, Мілінковіч-Савіч, Башич (Луїс Альберто, 55), Маркос Антоніо (Весіно, 65), Ладзарі (Хюсай, 76), Феліпе Андерсон (Канчельєрі, 65), Дзаккань.
Верона: Монтіпо, Чеккеріні (Кабаль, 61), Хін, Коппола, Дойг, Терраччано (Депаолі, 61), Велозу (Тамез, 36), Лазович (Хрустич, 70), Іліч, Анрі, Лазанья (Каллон, 70).
Попередження: Велозу (35), Чеккеріні (44), Коппола (63), Кабаль (66), Луїс Альберто (79), Хін (80), Хюсай (83), Чіоффі (88).