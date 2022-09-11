Італія

Туринський колектив пропустив від Салернітани два голи.

Ювентус пропустив два голи від Салернітани в першому таймі.

Команда Аллегрі поступалася з рахунком 0:2 після першої половини гри. На 18-й хвилині гол забив Антоніо Кандрєва, а на 4-й компенсованій Кшиштоф Пьонтек реалізував пенальті.

"Б'янконери" програли перший тайм домашнього матчу Серії А з різницею у два м'ячі вперше з 25 квітня 2004 року — тоді туринці під керівництвом Марчелло Ліппі поступалися Лечче (1:3).

У підсумку матч закінчився поразкою туринців з рахунком 3:4.