Польський нападник поспішив святкувати взяття воріт.
Аркадіш Мілік, Getty Images
12 вересня 2022, 00:59
У шостому турі Серії А Ювентус на своєму полі приймав Салернітану.
У ході матчу туринський колектив програвав, але на 90+3 хвилині гри Бонуччі зрівняв рахунок.
Через дві хвилини Мілік вивів свою команду вперед, але святкування виявилося передчасним: VAR скасував взяття воріт.
Справа в тому, що, маючи в активі жовту картку, Мілік відсвяткував скасований гол зняттям футболки. За що отримав другу жовту та, відповідно, видалення.
У підсумку матч так і завершився результативною нічиєю – 2:2.