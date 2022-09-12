Італія

Польський нападник поспішив святкувати взяття воріт.

У шостому турі Серії А Ювентус на своєму полі приймав Салернітану.

У ході матчу туринський колектив програвав, але на 90+3 хвилині гри Бонуччі зрівняв рахунок.

Через дві хвилини Мілік вивів свою команду вперед, але святкування виявилося передчасним: VAR скасував взяття воріт.

Справа в тому, що, маючи в активі жовту картку, Мілік відсвяткував скасований гол зняттям футболки. За що отримав другу жовту та, відповідно, видалення.

У підсумку матч так і завершився результативною нічиєю – 2:2.