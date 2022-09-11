Італія

Підопічні Массіміліано Аллегрі зазнали величезних труднощів.

У рамках шостого туру чемпіонату Італії Ювентус приймав Салернітану.

Перший тайм вийшов провальним для туринського колективу: два пропущені голи у ворота Періна.

У другому таймі важко, але Ювентусу вдалося відігратися зусиллями Бремера та Бонуччі.

Наприкінці зустрічі почалися гарячі події: на 90+5 хвилині гри Мілік забив гол, але його не зарахували – офсайд. Польський футболіст почав святкувати та зняв із себе футболку, за що отримав жовту картку, яка стала для нього другою.

Перебуваючи за межами поля, червону картку отримали Куадрадо та Фасіо. Але це не все!

Також на 90+10 хвилині гри вилучення отримав головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі. Ось так, насичена кінцівка гри!

Ювентус — Салернітана 2:2

Голи: Бремер, 51, Бонуччі, 90+3 – Кандрева, 18, Пьонтек, 45 (з пенальті).

Ювентус: Перін, Бонуччі, Бремер, Де Шільо (Алекс Сандро, 63), Паредес, Маккенні (Соуле, 84), Міретті (Фаджолі, 63), Куадрадо, Костич (Данило, 79), Кін (Мілік, 46), Влахович.

Салернітана: Сепе, Фасіо, Бронн, Данилюк, Маццоккі, Кандрева, Вільєна (Самбія, 90), Кулібалі, Маджоре (Кастанос, 81), Пьонтек (Бутхейм, 61; Дьомбер, 90), Діа (Бонаццолі, 81).

Попередження: Паредес (27), Кін (32), Маджоре (38), Бремер (45), Фасіо (53), Пентек (55), Сепе (72), Мілік (83).

Вилучення: Мілік (90+5), Куадрадо (90+8), Фасіо (90+6).