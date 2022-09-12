Італія

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У рамках шостого туру італійської Серії A туринський Ювентус на власному полі приймав одного зі своїх найбільш незручних суперників сьогодення — Салернітану.

Гості ще до перерви зусиллями Пьонтека та Кандреви забезпечили собі перевагу в два м’ячі, шокувавши цим місцеву публіку.

У другій половині грі Юве атакував постійно з великим завзяттям відігратись, і швидкий м’яч від Бремера цьому дуже зарадив.

Ось тільки до вирішального рятівного голу "зебрам" довелось іти аж до компенсованого часу, і справа завершилась голом Бонуччі з добивання нереалізованого пенальті.

А вже під саму завісу матчу Аркадіуш Мілік забив, як здавалось, переможний гол, проте VAR скасував його через офсайд, що миттєво викликало обурення серед гравців та тренерського штабу "Старої Синьйори".

Огляд матчу:

Ювентус — Салернітана 2:2

Голи: Бремер, 51, Бонуччі, 90+3 – Кандрева, 18, Пьонтек, 45 (з пенальті).

Ювентус: Перін — Куадрадо, Бонуччі, Бремер, Де Шільйо (Алекс Сандро, 62) — Маккенні (Суле, 85), Паредес, Міретті (Фаджолі, 62) — Кін (Мілік, 46), Влахович, Костич (Данілу, 78).

Салернітана: Сепе — Бронн, Данилюк, Фасіо — Кандрева, Вілена (Самбія, 90+10), Маджоре (Кастанос, 81), Кулібалі, Маццоккі — Діа (Бонаццолі, 81), Пьонтек (Ботхейм, 61; Дьомбер, 90+10).

Попередження: Паредес (27), Кін (32), Маджоре (38), Бремер (45), Фасіо (53), Пентек (55), Сепе (72), Мілік (83).

Вилучення: Мілік (90+5), Куадрадо (90+8), Фасіо (90+6).

Джерело: MEGOGO.