Італія

Наставник туринської команди дав коментар щодо нічиї з Салернітаною.

У рамках шостого туру чемпіонату Італії Ювентус на своєму полі приймав Салернітану.

Підопічні Массіміліано Аллегрі у першому таймі пропустили два голи у свої ворота.

"Дуже поганий перший тайм? Це ви так кажете. Ви спостерігаєте за іграми, але не дивитесь.

Перші двадцять хвилин були хорошими, потім ми пропустили гол через невдалу дію Куадрадо. Гру потрібно було вирівняти перед перервою, проте ми пропустили і другий із пенальті.

Тим не менш, у перші 20 хвилин у нас були вигідні ситуації", — приводить слова Алегрі Get Italian Football News.

Зазначимо, що у підсумку матч завершився результативною нічиєю – 2:2.