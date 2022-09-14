Італія

Футболіст розповів про зацікавленість до нього з боку італійського клубу.

Півзахисник ПСЖ та збірної Італії Марко Верратті розповів про відмов Мілану, коли він був юнаком.

"Коли мені було 15 років, я був у Пескарі, і вони сказали мені пакувати валізи, щоб поїхати в Мілан, але я хотів залишитися тут. Тому що мені тут було добре і тому що я навіть у такому віці не хотів сприймати цей вид спорту одразу як роботу.

Я був щасливий у Пескарі, і всі мене любили. Ніхто ніколи не був налаштований проти мене. Ми всі були однією великою родиною. У футбольному сенсі Пескара була початком усього, початком великої мрії, і це дозволило мені виграти чемпіонат Європи та бути там, де я є сьогодні.

Коли мене вперше викликали до збірної, я ще був тут. Я ніколи не перестану дякувати Пескарі за все, що вони зробили для мене", — сказав Верратті.

Нагадаємо, що півзахисник з 2006 року займався у академії Пескари, а у 2008 вже дебютував за клуб. З 2012 він представляє Париж.