Досвідчений тренер зачекає на інший варіант роботи.
Клаудіо Раньєрі, getty images
17 вересня 2022, 10:59
Монца після звільнення Джованні Строппи перебуває у пошуках нового головного тренера.
Как сообщает Football Italia, перед призначенням Раффаеле Палладіно з Раньєрі зв'язалися і запропонували роль головного тренера.
Колишній тренер Сампдорії та Лестер Сіті відмовився від роботи.
Раньєрі залишився без роботи після його звільнення з Вотфорда в кінці січня.
Нагадаємо, що раніше Клаудіо Раньєрі заявив, що дуже сумує за футболом.