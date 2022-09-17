Італія

Досвідчений тренер зачекає на інший варіант роботи.

Монца після звільнення Джованні Строппи перебуває у пошуках нового головного тренера.

Как сообщает Football Italia, перед призначенням Раффаеле Палладіно з Раньєрі зв'язалися і запропонували роль головного тренера.

Колишній тренер Сампдорії та Лестер Сіті відмовився від роботи.

Раньєрі залишився без роботи після його звільнення з Вотфорда в кінці січня.

Нагадаємо, що раніше Клаудіо Раньєрі заявив, що дуже сумує за футболом.