Італія

Бельгієць може повернутися до Серії А на постійній основі.

Інтер залишився задоволений поверненням Ромелу Лукаку, тому працює над підписанням бельгійця на постійній основі.

Як повідомляє Calciomercato, генеральний директор Беппе Маротта вже почав переговори з Челсі, щоб обговорити, як може виглядати угода щодо бельгійця наступного літа.

Стверджується, що гравець не хоче повертатися в Челсі, і клуб також не зацікавлений у його поверненні, особливо тому, що він не підходить до тактичної системи Грема Поттера.

Зазначимо, що цього сезону Лукаку провів три матчі, в яких відзначився голом и результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лукаку порадив Інтеру захисника.