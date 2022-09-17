Ліга націй

Стала відома заявка бельгійців на вересневі матчі.

Збірна Бельгії у рамках поєдинків Ліги націй зіграє проти збірних Уельсу та Нідерландів.

Роберто Мартінес назвав склад на майбутні матчі Ліги націй і йому буде потрібно обійтися без Лукаку та Орігі, які зараз мають проблеми з травмами.

Воротарі: Тібо Куртуа, Кун Кастелс, Сімон Міньйоле, Матс Селс.

Захисники: Тобі Алдервейрелд, Дедрік Боята, Зено Дебаст, Джейсон Денайєр, Ваут Фас, Брендон Мехеле, Артюр Теате, Ян Вертонген, Тімоті Кастань, Тома Меньє.

Півзахисники: Яннік Карраско, Торган Азар, Алексіс Салемакес, Кевін Де Брейне, Леандер Дендонкер, Амаду Онана, Юрі Тілеманс, Ханс Фанакен, Аксель Вітсель, Шарль Де Кетеларе, Доді Лукебакіо.

Форварди: Еден Азар, Дріс Мертенс, Леандро Троссар, Міші Батшуайї, Лої Опенда.

Збірна Бельгії у Лізі націй 22 вересня прийме Уельс, а 25 вересня у гостях зіграє з Нідерландами.