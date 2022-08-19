Італійський клуб шукає посилення оборони.
Тревор Чалоба, getty images
19 серпня 2022, 18:34
Інтер продовжує працювати над посиленням оборонної лінії поля у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Evening Standard, керівництво італійського клубу отримало пораду від Ромелу Лукаку щодо кандидатури новачка.
Джерело стверджує, що бельгійський нападник порекомендував клубу Тревора Чалоба. Лукаку був вражений захисником під час гри за Челсі.
Минулого сезону англійський футболіст провів 31 поєдинок на клубному рівні, в яких забив чотири голи і зробив два асисти.
Нагадаємо, що Інтер також розглядає кандидатуру захисника Лаціо Франческо Ачербі.