Італія

Клуб хоче зберегти захисника.

Інтер не хоче втрачати Мілана Шкрініара, який зацікавив Парі Сен-Жермен в рамках безкоштовного трансферу наступного літа.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, "нерадзуррі" готують дві пропозиції, щоб спробувати домовитися про нову угоду.

Перший варіант – це довгострокове оновлення контракту, тобто п’ятирічна угода вартістю близько 6,5 мільйонів євро за сезон.

Інша ідея полягала б у більш короткостроковій угоді, подовженні контракту на два роки з трохи нижчою зарплатою, ніж інша пропозиція, близько 5 мільйонів євро чистими.

ПСЖ збирається повернутися за Шкрініаром у наступне січневе трансферне вікно, тому "нерадзуррі" потрібно буде працювати швидко, якщо вони хочуть уникнути незручної ситуації взимку.

Нагадаємо, що раніше Інтер розпочав переговори про викуп Лукаку, який наразі виступає за команду на правах оренди.