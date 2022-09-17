Італія

Підопічні Паоло Дзанетті обіграли Болонью.

У рамках сьомого туру італійської Серії А Болонья приймала на своєму полі Емполі і зазнала мінімальної поразки.

Автором єдиного гола у цьому протистоянні став Філіппо Бандінеллі, який забив у ворота господарів на 75-й хвилині.

Таким чином, Емполі здобув свою першу перемогу у цьому сезоні чемпіонату Італії. До цього в активі команди Паоло Дзанетті було чотири нічиї та дві поразки.

Болонья — Емполі 0:1

Гол: Бандінеллі, 75