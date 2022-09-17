Підопічні Паоло Дзанетті обіграли Болонью.
Болонья - Емполі, getty images
17 вересня 2022, 18:00
У рамках сьомого туру італійської Серії А Болонья приймала на своєму полі Емполі і зазнала мінімальної поразки.
Автором єдиного гола у цьому протистоянні став Філіппо Бандінеллі, який забив у ворота господарів на 75-й хвилині.
Таким чином, Емполі здобув свою першу перемогу у цьому сезоні чемпіонату Італії. До цього в активі команди Паоло Дзанетті було чотири нічиї та дві поразки.
Болонья — Емполі 0:1
Гол: Бандінеллі, 75