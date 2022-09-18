Представляємо до вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.
Монца — Ювентус, getty images
18 вересня 2022, 18:59
У рамках сьомого туру італійської Серії А Ювентус зазнав мінімальної поразки від Монци.
Після вилучення Анхеля Ді Марії на 40-й хвилині господарі поля змогли скористатися чисельною перевагою та забити переможний гол у другому таймі, автором якого став Крістіан Гютк'єр.
Огляд матчу:
Монца - Ювентус 1:0
Гол: Гютк'єр, 74
Монца: Ді Грегоріо — Марлон (Калдірола, 54), Марі, Іццо, Чуррія, Карлос — Пессіна, Ровелла, Сенсі (Барберіс, 54) — Мота (Гютк'єр, 54), Капрарі (Кольпані, 69).
Ювентус: Перін — Де Шільйо (Суле, 86), Бремер, Гатті, Даніло — Костич (Кін, 78), Міретті (Фаджолі, 86), Паредес, Маккенні — Влахович, Ді Марія.
Попередження: Бремер, Чуррія.
Вилучення: Ді Марія, 40