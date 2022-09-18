У рамках сьомого туру італійської Серії А Ювентус зазнав мінімальної поразки від Монци.

Після вилучення Анхеля Ді Марії на 40-й хвилині господарі поля змогли скористатися чисельною перевагою та забити переможний гол у другому таймі, автором якого став Крістіан Гютк'єр.

Огляд матчу:


Монца - Ювентус 1:0
ГолГютк'єр, 74

Монца: Ді Грегоріо — Марлон (Калдірола, 54), Марі, Іццо, Чуррія, Карлос — Пессіна, Ровелла, Сенсі (Барберіс, 54) — Мота (Гютк'єр, 54), Капрарі (Кольпані, 69).

Ювентус: Перін — Де Шільйо (Суле, 86), Бремер, Гатті, Даніло — Костич (Кін, 78), Міретті (Фаджолі, 86), Паредес, Маккенні — Влахович, Ді Марія.

Попередження: Бремер, Чуррія.

Вилучення: Ді Марія, 40